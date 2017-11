Łęczna: Seniorzy zamieszkają w dawnym spichlerzu

To już pewne. Zdewastowany spichlerz w Parku Podzamcze zostanie odnowiony. Po remoncie zadomowi się tu Środowiskowy Dom Samopomocy.

Łęczyński ratusz przygotował 4 wnioski o dofinansowanie rewitalizacji zespołu dworsko-parkowego. Jeden z projektów dotyczący zagospodarowania skarpy nad Świnką i Wieprzem jest jeszcze oceniany. Pozostałe trzy otrzymały już dofinansowanie ze środków europejskich.

– Otrzymaliśmy dotację w wysokości 2,5 mln zł na przystosowanie obiektu do dziennej opieki nad 60 podopiecznymi – mówi Grzegorz Kuczyński, rzecznik prasowy UM Łęczna.

Przylegająca do spichlerza dobudówka zostanie rozebrana i wybudowana na nowo. W odnowionym obiekcie znajdą się sale zajęciowe, pracownie, zaplecze socjalne i szatniowe, kuchnia i jadalnia. W budynku będzie też pokój psychologa i pielęgniarki.

– Znajdą się także 4 mieszkania treningowe i 2 pokoje interwencyjne. Podopieczni będą mieli do dyspozycji taras do odpoczynku. Cały budynek zostanie przystosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych, zostanie wyposażony m.in. w windę – dodaje Kuczyński.

Prace będą prowadzone w parku i w zabudowaniach folwarcznych, które były zapleczem gospodarstwa. Pierwszy etap rewitalizacji jest już na ukończeniu. Centralna część parku już zamieniła się ogród włoski, który tu istniał w przeszłości. Kolejny etap będzie realizowany w przyszłym roku. Dawna obora, stajnia, suszarnia chmielu i budynek gospodarczy zostaną zabezpieczone i udostępnione do zwiedzania. Suszarnia zmieni się w wieże widokową.

Planowany łączny koszt rewitalizacji całego kompleksu to 9,7 mln zł. Otrzymane dofinansowanie to 6,7 mln zł.