Łęczyński Odyniec Kultury dla Mirosława Kozery

Rejestracja narodzin dziecka online. Jak można to zrobić? 0 0

Rejestracja narodzin dziecka online bez wizyty w urzędzie - to najnowsze obowiązujące już udogodnienie wprowadzone przez ministerstwo cyfryzacji. Od maja przyszłego roku ma być wprowadzona dedykowana e-usługa, dzięki której organy korzystające z dostępu do rejestru PESEL, będą mogły szybciej zgłaszać niezgodność danych bezpośrednio do kierownika Urzędu Stanu Cywilnego.