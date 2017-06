Ludwin: Gmina buduje nową bibliotekę

Za dwa lata Ludwin (pow. łęczyński) będzie cieszyć się nową biblioteką. Właściwie to będzie coś więcej. Za prawie 2 miliony złotych powstanie gminne centrum słowa i sztuki.

Gminna Biblioteka Publiczna w Ludwinie nie ma odpowiedniej siedziby. Mieści się w dwóch małych pomieszczeniach, w których brakuje miejsca na zbiory, komputery. Nie ma też miejsca na imprezy kulturalne: odczyty czy spotkania z autorami. W 2019 roku to się zmieni, bo biblioteka przeprowadzi się do nowej, już budowanej siedziby.

Inwestycja powstaje dzięki Narodowemu Programowi Rozwoju Czytelnictwa. W styczniu 2016 roku biblioteka w Ludwinie złożyła wniosek o dofinansowanie. Projekt nosi nazwę „Biblioteka Bramą Pojezierza Łęczyńsko-Włodawskiego”. Uzyskał rządowe wsparcie w wysokości 1,94 mln zł. Pozostałe koszty inwestycji pokryje gmina. Prace budowlane już trwają, a zakończenie przewidziane jest w pierwszej połowie 2019 roku.

Po ukończeniu biblioteka przeprowadzi się do dwupiętrowego budynku o powierzchni ponad 1600 mkw. W tym obszernym budynku zaprojektowano nowocześnie wyposażoną czytelnię i wypożyczalnię z wydzielonymi strefami dla różnych grup użytkowników, salę wielofunkcyjną z zapleczem kuchennym, służącą organizacji wszelkiego rodzaju imprez oraz wydarzeń kulturalnych. Wszystkie spektakle i koncerty będą organizowane na scenie, która zostanie wyposażona w garderobę dla artystów.

– Ideą przewodnią projektu jest stworzenie przestrzeni, gdzie każdy znajdzie coś dla siebie, miejsca spotkań dla różnych osób, począwszy od najmłodszych użytkowników, aż do tych najstarszych, dla których biblioteka stanie się alternatywą przyjemnego spędzenia czasu wolnego – mówi Andrzej Chabros, wójt gminy Ludwin. – Biblioteki w dzisiejszych czasach zmieniają się, mają coraz więcej funkcji. A inwestowanie w kulturę to istotny składnik funkcjonowania naszej gminy, w której biblioteka zawsze pełniła i nadal pełnić będzie ważną rolę – dodaje wójt.

Na piętrze znajdzie się sala szkoleniowo-informatyczna, kącik zabaw dla najmłodszych, sala „Przystań Seniora” służąca potrzebom miejscowego Klubu Seniora oraz sala z miejscem na ekspozycję poświęconą patronowi biblioteki, pisarzowi Andrzejowi Łuczeńczykowi. Ponadto powstanie gabinet doświadczeń umożliwiający organizowanie warsztatów naukowych dla dzieci i młodzieży, pracownia plastyczna i studio nagrań. Rozwiązanie techniczne budynku, po zainstalowaniu odpowiednich urządzeń teleskopowych, pozwoli na wykorzystanie tarasów widokowych na mini obserwatoria astronomiczne.

Projekt zakłada również zakup nowoczesnego wyposażenia, dostosowanego do charakterystyki wnętrza oraz sprzętu elektronicznego i multimedialnego, służącego podnoszeniu umiejętności cyfrowych mieszkańców.

– Myślę, że każdy czytelnik, bądź użytkownik znajdzie inspirację dla siebie i chętnie będzie do nas wracał. Mam nadzieję, że nowa biblioteka stanie się wizytówką naszej gminy, że to właśnie tutaj powstanie miejsce, które chętnie będą odwiedzali zarówno mieszkańcy, jak i turyści mieszkający u nas od wiosny do późnej jesieni. Pragnę podkreślić, że celem najważniejszym biblioteki jest i będzie promocja książki i czytelnictwa – dodaje Elżbieta Kuczyńska, dyrektor GBP.

– Jesteśmy na etapie budowy, która idzie dość sprawnie. Wykonawca dotrzymuje, a nawet wyprzedza harmonogram budowy. Dziś stoją już ściany pierwszej kondygnacji i wylewany jest pierwszy strop. Ze względu na wielkość budynku prace potrwają do końca przyszłego roku. Mam nadzieję, że z wyposażeniem uporamy się dość szybko i na początku 2019 roku budynek można będzie oddać do użytku. Byłoby wspaniale, gdyby otwarcie odbyło się w tłusty czwartek, który od 16 lat obchodzimy w gminie bardzo hucznie, a swój początek impreza ta miała właśnie w bibliotece – kończy wójt.