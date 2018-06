Mundial 2018: Jose Mourinho typuje, że Polska będzie druga w grupie 3 0

14 czerwca w Rosji rozpoczną się XXI Mistrzostwa Świata w Piłce Nożnej. Wezmą w nich udział 32 drużyny, z których połowa dostanie się do fazy pucharowej turnieju. Jose Mourinho, trener Manchesteru United, wytypował swoich kandydatów do gry w tej rundzie. – Nie jestem na to gotowy, ponieważ to ciężkie zadanie. Nie chcę kierować się uczuciami, ale muszę. Postawię na sprzecz-ności, bo chcę, żeby moi piłkarze wygrywali, ale też jechali na wakacje – rozpoczął typowanie Mourinho.