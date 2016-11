Nie stać ich na most, to go pożyczyli

We wrześniu saperzy z Dęblina zaczęli stawiać nową przeprawę i robić do niej dojazdy.

– Jest to metalowa konstrukcja, wypożyczona przez gminę z Agencji Rezerw Materiałowych. ARM bezpłatnie pożyczyło nam most do końca przyszłego roku – mówi Sławomir Czubacki, zastępca wójta gminy Milejów. – W tym czasie musimy zdecydować czy ten most kupimy, czy przedłużymy wypożyczenie i na jakich warunkach – dodaje wójt.

Montaż nowej przeprawy jest znacznie opóźniony przez październikowe deszcze. Prawdopodobnie kierowcy skorzystają z nowego mostu w połowie grudnia.

– Nie możemy ustalić ostatecznego kosztu w trakcie prac montażowych. Będzie to jednak ponad milion złotych – dodaje Sławomir Czubacki.

Jest to o wiele więcej niż zakładał pierwotny plan. Przypomnijmy, że wójt Gminy Milejów Tomasz Suryś w sierpniu informował nas, że koszt tego przedsięwzięcia wyniesie ok. 600 tys. złotych.