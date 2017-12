Nie wszyscy cieszą się z planów budowy nowej kopalni. Dlaczego wójt chce ją zablokować?

– Moja gmina na tej inwestycji tylko straci – przekonuje wójt gminy Cyców. I zapowiada, że przeprowadzi wśród mieszkańców referendum. Tymczasem australijska spółka PD Co jest już o krok od uzyskania koncesji na wydobycie węgla.

Wiesław Pikuła, wójt gminy Cyców, na projekt budowy kopalni Jan Karski patrzy sceptycznie. – PD Co planuje wydobywać głównie na terenie gminy Cyców, ale infrastruktura nowej kopalni powstanie tuż przy granicy naszej gminy – mówi wójt. Co to oznacza? – Podatek gruntowy od infrastruktury kopalni trafi nie do nas, a do kasy gmin Siedliszcze i Rejowiec Fabryczny. U nas powstaną tylko potężne szkody górnicze, a nasza gmina nie będzie miała z tego nic – argumentuje.