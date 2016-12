Odcinkowy pomiar prędkości. W południe zaczną karać mandatami

Pomiar działa na odcinku z Łęcznej do Turowoli. Fot. Dorota Awiorko

Po tygodniowych testach dzisiaj w południe odcinkowy pomiar prędkości z Łęcznej do Turowoli zostanie uruchomiony w tryb rejestracji naruszeń. A to oznacza mandaty za przekroczenie prędkości.

Prędkość będzie mierzona na odcinku 3,9 km, od rogatek Łęcznej do skrętu na Turowolę, na drodze numer 82. – W poniedziałek nastąpił odbiór techniczny urządzeń. Dzisiaj (we wtorek) w południe system zostanie uruchomiony i zacznie rejestrować wykroczenia – mówi Andrzej Grzesiuk, wójt gminy Puchaczów, jednen z inicjatorów montażu tego systemu. Przypomnijmy, że na tym odcinku obowiązuje ograniczenie prędkości do 70 km/h. O odcinkowym pomiarze ostrzegają tablice informacyjne.

Przez tydzień testów kierowcy wyraźnie zwolnili. – Ruch zdecydowanie uspokoił się. Kierowcy jeżdżą w kolumnie z przepisową prędkością. Nie ma ryzykownych manewrów wyprzedzania, jak to było wcześniej – dodaje wójt Grzesiuk.

Przypomnijmy, że możliwość montażu odcinkowego pomiaru prędkości za Łęczną w kierunku Puchaczowa, pojawiła się w listopadzie. Wówczas zaczął się wyścig z czasem, bo system musiał zacząć funkcjonować do końca roku.

Inwestycję w większości sfinansował LW Węgiel Bogdanka SA oraz spółki działające przy kopalni. Pozostałymi kosztami podzieliły się samorządy – Starostwo Powiatowe w Łęcznej, miasto Łęczna oraz gminy Puchaczów i Cyców.

Urządzenie do pomiaru przeniesiono z woj. podlaskiego, z odcinka Kisielnica-Stawiski. Jest to jeden z 29 systemów zamontowanych przez Centrum Automatycznego Nadzoru nad Ruchem Drogowym za środki unijne.

Przypomnijmy, że na tej samej drodze już działa odcinkowy pomiar prędkości o długości 2900 metrów. Maszt stoi za Łuszczowem w kierunku Łęcznej, jadąc od Lublina.