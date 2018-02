Odnowią zrujnowany spichlerz. Co znajdzie się w środku?

Jeszcze w tym roku zaczną się prace przy odnowie zrujnowanego budynku dawnego spichlerza. Inwestycja została przyspieszona o rok. Jest to jeden z elementów gruntownej odnowy i przebudowy Parku Podzamcze w Łęcznej

Prace prowadzone są zgodnie z harmonogramem oraz ustaleniami z Urzędem Marszałkowskim. – Łęczyński ratusz chciał, co prawda, z uwagi na liczbę tegorocznych inwestycji, przesunąć większość prac na 2019 rok, ale po analizie postanowiono znaczną ich cześć przeprowadzić już w tym roku – mówi Leszek Włodarski, zastępca burmistrza Łęcznej.

Jak każda inwestycja wspierana funduszami unijnymi czy z kasy państwa, tak i ta musi rozpocząć się przetargiem. – Jego ogłoszenie i rozstrzygnięcie powinno nastąpić jeszcze przed wakacjami, aby bez opóźnień rozpocząć roboty – dodaje Grzegorz Kuczyński, rzecznik prasowy magistratu w Łęcznej

W roku 2018 planowane są prace rozbiórkowe polegające demontażu przybudówki po stronie wschodniej. Ma być także zrobione podbicie fundamentów w całym zakresie budynku spichlerza, rozebranie elementów stropów wewnątrz obiektu i rozebranie konstrukcji dachu.

– Następnie zostaną zrobione nowe stropy oraz konstrukcji dachu, aby przed zimną pozostawić budynek w stanie zamkniętym. Dzięki temu będzie można prowadzić prace wewnątrz – dodaje Leszek Włodarski. Prace prowadzone będą zgodnie z zatwierdzoną przez konserwatora zabytków dokumentacją techniczną. Nad całością prac prowadzony będzie nadzór archeologiczny, budowlana, sanitarny, elektryczny. Przewidywane wydatki w tym roku to 1,2 mln złotych. Prace nad całym obiektem zakończą się do końca 2019 roku.

Łęczyński projekt pn. „Przebudowa budynku spichlerza w Podzamczu na potrzeby Środowiskowego Domu Samopomocy” otrzymał dotację w wysokości 2,5 mln złotych – Po przebudowie spichlerz posłuży do sprawowania dziennej opieki nad 60 podopiecznymi Środowiskowego Domu Samopomocy – mówi Grzegorz Kuczyński.

W odnowionym obiekcie znajdą się sale zajęciowe, pracownie, zaplecze socjalne i szatniowe, kuchnia i jadalnia. Dla bezpieczeństwa uczestników zajęć w budynku umieszczono pokój psychologa i pielęgniarki. – W nowym budynku ŚDS znajdą się także 4 mieszkania treningowe i 2 pokoje interwencyjne. Podopieczni będą mieli do dyspozycji taras do odpoczynku. Cały budynek zostanie przystosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych: będzie wyposażony m.in. w windę. Teren wokół budynku zostanie zagospodarowany i wyposażony m.in. w miejsca parkingowe – dodaje Kuczyński.

Przypomnijmy, że od kilku lat Łęczna prowadzi intensywną rewitalizację miasta. Jednym z elementów tego procesu są prace prowadzone w zabytkowym zespole dworsko-parkowym w Podzamczu. Łęczyński ratusz przygotował 4 wnioski o dofinansowanie rewitalizacji zespołu. Jeden z projektów dotyczący zagospodarowania skarpy nad Świnką i Wieprzem jest w ocenie – pozostałe trzy otrzymały już dofinansowanie ze środków europejskich.

Prace są lub będą prowadzone bezpośrednio w parku oraz w zabudowaniach folwarcznych, które były zapleczem gospodarczym. Pierwszy etap rewitalizacji jest już na ukończeniu. Centralna część parku już zamieniła się ogród włoski, który tu istniał w przeszłości. Kolejny projekt, będzie realizowany w przyszłym roku. Dawna suszarnia chmielu i budynek gospodarczy zostaną zabezpieczone i udostępnione do zwiedzania. Suszarnia zmieni się w wieże widokową.

Wszystkie 3 projekty zaplanowane do realizacji w Podzamczu otrzymały dofinansowanie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020. Planowany łączny koszt ich realizacji wynosi 9,7 mln zł, a otrzymane dofinansowanie wynosi 6,7 mln zł.