On wyjeżdżał, ona spotykała się z kochankiem. Skończyło się tragicznie. Ciała nie znaleziono

– Mariusz był tak strasznie zakochany. To miała być ta miłość – wspominała w sądzie pani Zofia, matka ofiary. – Pamiętam jego ostatnie słowa, jak szedł do Marty. Mówił, że nie wie kiedy wróci, bo ona ma jakieś fochy.

Do zabójstwa w Ciechankach – niedaleko Łęcznej. Ofiara, 36-letni Mariusz Ś. od kilku miesięcy spotykał się z Martą K. Poznali się przez internet. Mężczyzna często wyjeżdżał do pracy w Belgii. Jak później ustalono, kiedy był za granicą, jego dziewczyna spotykała się ze swoim byłym partnerem – 49-letnim Dariuszem M.

12 kwietnia ubiegłego roku Mariusz Ś. przyjechał z Belgii rodzinnej miejscowości. Po południu poszedł na spotkanie z Martą. Jak ustalili śledczy, kobieta już wtedy planowała z Dariuszem M., że pozbędą się 36-latka.

Byli w stałym kontakcie. Wieczorem Marta i Mariusz poszli na spacer w stronę tzw. placu buraczanego i starej wagi przemysłowej. Tam, ukryty w krzakach czekał już Dariusz M. Kiedy zobaczył swoją dziewczynę w towarzystwie Mariusza, wyszedł z ukrycia, udając pijanego.

Podszedł do 36-latka i uderzył go pięścią w twarz. Z akt sprawy wynika, że później zadał mu przynajmniej trzy ciosy metalową pałką w głowie. Mariusz Ś. próbował się po tym podnieść i uciec, ale dostał kolejne ciosy. Wtedy Marta M. podała napastnikowi pistolet pneumatyczny, należący do 36-latka. Przytrzymała Mariuszowi głowę, a Dariusz M. przynajmniej cztery razy strzelił mu w skroń.

Potem jeszcze dwa razy wbił mu nóż w klatkę piersiową. Kiedy oprawcy stwierdzili, że ich ofiara nie żyje. Zabrali Mariuszowi z portfela ponad 3600 zł. Śledczy ustalili, że Marta K. i jej kochanek wywieźli ciało Mariusza do lasu w Łęcznej. Wrzucili je do rzeki Wieprz. Pozbyli się tam również pistoletu i pałki. Później wyczyścili samochód i spalili ubrania 36-latka.