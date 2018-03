Pierwsza droga na ważną rocznicę. Łączy powiat łęczyński i świdnicki

Pierwsza tzw. „niepodległościówka” jest już otwarta. To droga wojewódzka nr 829 łącząca powiaty świdnicki i łęczyński. To pierwszy odcinek z autorskiego programu Województwa Lubelskiego „100 km dróg w każdym powiecie na 100-lecie niepodległości”

– Przy trasie pojawiła się też pierwsza tablica informująca o tym, że droga jest włączona do programu, którym chcemy uczcić stulecie odzyskania przez Polskę nieodległości – informuje Sławomir Sosnowski. – Bardzo cieszę się, że w końcu rozbudowano drogę wojewódzką nr 829 między Łęczną a Biskupicami. Warto dodać, że ten prawie 18-kilometrowy odcinek w ok. 90 proc. przebiega przez powiat łęczyński – dodaje Roman Cholewa, starosta łęczyński.

W ramach programu na terenie województwa lubelskiego zostanie wybudowanych lub zmodernizowanych blisko 2 tys. kilometrów dróg różnej kategorii. W ramach projektu powstaną nie tylko drogi powiatowe, ale również wojewódzkie i gminne.

Fundusze na realizację inwestycji będą pochodziły z zarządzanych przez Urząd Marszałkowski środków unijnych oraz budżetu województwa. Najwięcej, blisko 500 km dróg wybudowanych zostanie dzięki środkom pochodzącym z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich. To ponad dwie trzecie wszystkich dróg, które zostaną sfinansowane w ramach PROW na lata 2014-20.

Znaczną część programu będą stanowiły drogi współfinansowane z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. To ponad 220 km dróg w dwudziestu powiatach. W programie będą też drogi dojazdowe do obszarów rolniczych. – Na ten cel z budżetu województwa w ramach Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych zamierzamy przeznaczyć od 14 do 18 mln złotych – mówi Grzegorz Kapusta, wicemarszałek województwa.

Z kolei Zarząd Dróg Wojewódzkich w latach 2018-19 wybuduje blisko 95 km nowych dróg. Do inwestycji, których wartość wyniesie ponad 600 mln zł, realizowanych przez jednostkę samorządową podległą marszałkowi będą zaliczać się takie drogi wojewódzkie jak 815, 836, 837, 835, 812, 801, 858, 809, 807 oraz 843.