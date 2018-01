Spowodował kolizję i uciekł. Był pijany

Pijany kierowca doprowadził do kolizji i uciekł z miejsca zdarzenia. Kiedy policjanci go odnaleźli miał 1,5 promila alkoholu.

W piątek wieczorem w miejscowości Łysołaje, gm. Milejów doszło do kolizji. Jadący samochodem marki Audi 21-latek zauważył, że poruszający się z naprzeciwka samochód niebezpiecznie zmierza w jego kierunku.

Mimo, że zjechał maksymalnie na prawo nie udało się uniknąć kolizji. Pojazdy otarły się bokami. Kierujący daewoo przejechał jeszcze kilkaset metrów, zatrzymał samochód i uciekł.

Poszukiwaniem uciekiniera zajęli się policjanci. Nie było to łatwe ponieważ pojazd nie został przerejestrowany na aktualnego użytkownika. W końcu kiedy dotarli do właściciela auta okazało się, że on śpi.

Podczas rozmowy nie potrafił sensownie wytłumaczyć policjantom, co stało się z pojazdem i jak spędził ostatnie godziny. Był pod wyraźnym wpływem alkoholu, miał blisko 1,5 promila alkoholu.

Podczas kontroli mężczyzny w policyjnych bazach danych okazało się, że posiada aktywny do 2019 roku sądowy zakaz prowadzenia pojazdów. Samochód, który brał udział w zdarzeniu został zabezpieczony do dokładnych badań kryminalistycznych.

Mężczyznę trzeźwieje w policyjnym areszcie. Popełnione przestępstwo zagrożone jest karą do 5 lat więzienia.