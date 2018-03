Stary spichlerz w Łęcznej czekają zmiany. Powstanie Środowiskowy Dom Samopomocy

Jak niedawno informowaliśmy powstanie tu Środowiskowy Dom Samopomocy. Ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020 projekt otrzyma ponad 2,5 mln zł, a ze środków budżetu państwa – kolejne 460 tysięcy złotych.

To nie koniec dobrych informacji. – Wpłynęła do nas informacja z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych o przyznaniu 540 tysięcy zł na dofinansowanie wkładu własnego gminy. Pomoc dla Gminy Łęczna została przyznana w ramach „Programu wyrównywania różnic między regionami III”, który zakłada wsparcie przedsięwzięć służących aktywizacji i integracji osób niepełnosprawnych. W chwili obecnej trwa przygotowywanie umowy do podpisania – mówi Grzegorz Kuczyński, rzecznik prasowy miasta.

W nowym ŚDS, w ramach dziennej opieki, znajdzie się 60 miejsc dla podopiecznych. Istniejąca obok spichlerza dobudówka zostanie rozebrana i wybudowana na nowo. W odnowionym obiekcie znajdą się sale zajęciowe, pracownie, zaplecze socjalne i szatniowe, kuchnia i jadalnia. Dla bezpieczeństwa uczestników zajęć w budynku umieszczono pokój psychologa i pielęgniarki.

Podopieczni będą mieli do dyspozycji taras do odpoczynku. Cały budynek zostanie przystosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych – będzie wyposażony m.in. w windę.

Teren wokół budynku zostanie zagospodarowany. Trwają już prace w parku oraz w zabudowaniach folwarcznych, które były zapleczem gospodarczym. Pierwszy etap rewitalizacji jest już na ukończeniu. Centralna część parku już zamieniła się w ogród włoski, który tu istniał w przeszłości. Kolejny projekt, będzie realizowany w przyszłym roku. Dawna obora, stajnia, suszarnia chmielu i budynek gospodarczy zostaną zabezpieczone i udostępnione do zwiedzania. Suszarnia zmieni się w wieżę widokową.

Wszystkie trzy projekty zaplanowane do realizacji w Podzamczu otrzymały dofinansowanie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020. Planowany łączny koszt ich realizacji wynosi 9,7 mln zł. Otrzymane dofinansowanie wynosi obecnie ponad 7 mln zł.