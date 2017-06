Strażnicy miejscy mają rowery, ale na nich nie jeżdżą. Przez problemy zdrowotne

Trwa kolejna odsłona wojny podjazdowej o Straż Miejską w Łęcznej. Tym razem poszło o dwa rowery Straży Miejskiej i zdrowie funkcjonariuszy. Maszyny stoją, bo strażnicy podobno nie mają zdrowia do kręcenia pedałami. Dało to opozycji pożywkę do odkurzenie hasła: Straż Miejska w Łęcznej jest niepotrzebna!