To będzie przepustka do pracy w Bogdance. Kopalnia współpracuje ze szkołami

Ściślejsza współpraca ze szkołami górniczymi ma zapewnić kopalni w Bogdance dopływ narybku górniczego. Zachętą dla młodych jest program „Przepustka do pracy w Lubelskim Węglu Bogdanka SA”.

W ramach współpracy ze szkołami średnimi, LW Bogdanka podpisała listy intencyjne z Zespołem Szkół Górniczych w Łęcznej oraz Zespołem Szkół w Ostrowie Lubelskim.



– Wprowadzenie nowej strategii rozwoju kadr na lata 2017-2020 to ważny krok w kierunku utrzymania najwyższego poziomu kadr w Bogdance, poprzez dalszy rozwój zawodowy osób aktualnie zatrudnionych w Bogdance oraz sukcesywne pozyskiwanie młodych, utalentowanych pracowników – mówi Krzysztof Szlaga, prezes zarządu LW Bogdanka. – Bliska współpraca ze szkołami średnimi w naszym regionie oraz z najważniejszymi ośrodkami w naszej branży to także nasz wkład w jak najlepsze przygotowanie kadr dla polskiego górnictwa podziemnego, za które, jako jeden z największych graczy w Polsce, czujemy się współodpowiedzialni – dodaje.

Kopalnia planuje m.in. stypendia naukowe za najlepsze wyniki dla uczniów wyróżniających się w przedmiotach technicznych, a także realizację programu „Przepustka do pracy w Lubelskim Węglu Bogdanka SA”. Jego celem jest wspieranie i rozwijanie idei systematycznej nauki wśród uczniów szkół uczęszczających do klas w zawodzie technik górnictwa podziemnego, technik mechanik, technik elektryk oraz technik przeróbki kopalin stałych. Nagrodą dla najlepszych absolwentów, za ich systematyczną i wytrwałą naukę, będzie właśnie „Przepustka do pracy…” w Bogdance.