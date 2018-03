Wojewoda zakazał polowań zbiorowych. Co się stało?

Wprowadzony przez wojewodę zakaz dotyczy kilkunastu gmin w Lubelskiem. W powiecie łukowskim są to gminy – Wola Mysłowska, Krzywda i Wojcieszków. W powiecie radzyńskim zakaz dotyczy gminy Borki, a w powiecie lubartowskim gmin – Kock, Firlej, Lubartów, Serniki, Ostrów Lubelski i Uścimów. Z kolei na terenie powiatu łęczyńskiego zakaz polowań zbiorowych odnosi się do gmin – Ludwin, Puchaczów i Cyców, a w powiecie chełmskim do gmin Siedliszcze, Chełm i Dorohusk.

Na terenie tych gmin nie można organizować polowań zbiorowych na zwierzęta łowne, z wyłączeniem tych „niepowodujących nadmiernego przemieszczania się dzików”, czyli polowań zbiorowych bez udziału psów czy też tych bez naganki lub z ograniczoną liczbą naganiaczy, nie więcej niż 6 osób.