18-latek nie żyje. Wpadł w poślizg i zderzył się z innym samochodem

Tragiczny wypadek w Zofiówce. Zmarł 18-letni kierowca. Dwie osoby trafiły do szpitala.

Do zdarzenia doszło w piątek wieczorem w miejscowości Zofiówka, w powiecie łęczyńskim. Jak wstępnie ustalili policjanci kierujący oplem 18-latek w trakcie wyprzedzania peugeota wpadł w poślizg. Samochód obrócił się i uderzył w jadącego z przeciwka citroena.

Kierujący peugeotem, by uniknąć zderzenia gwałtowanie zahamował, a jadący za nim mercedes, by w niego nie uderzyć zjechał na pobocze a później do rowu.

Do szpitala przewieziony został kierujący oplem oraz kierowca i pasażerka citroena. Niestety 18-latka nie udało się uratować.