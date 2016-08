Zmiany przy Szpitalu Powiatowym w Łęcznej. Personel odjedzie, pacjenci zaparkują

Już na początku września będzie łatwiej zaparkować przy Szpitalu Powiatowym. Zmieni się także organizacja ruchu na parkingu. Miasto zapowiada budowę ulicy Wierzbowej, co ułatwi dojazd do placówki

Problem z parkowaniem przy szpitalu jest znany od dawna. Już na początku września uda się go rozwiązać, bo otwarty zostanie parking dla pracowników. Zmieści się tam 96 aut personelu placówki. – Tym samy zwolnią się miejsca na parkingu ogólnodostępnym. Teraz z jedynego parkingu korzystają zarówno pacjenci, jak i pracownicy – mówi Danuta Matłaszewska, rzecznik szpitala w Łęcznej. Nowy parking dla personelu będzie ogrodzony, oświetlony i zamknięty szlabanem.

Otwarcie parkingu będzie się wiązać ze zmianą organizacji ruchu przy szpitalu. Plan został już zatwierdzony przez policję i urzędników. – Pojawią się nowe znaki zakazu zatrzymywania i postoju. Związane jest to z bezpieczeństwem.

Przez pierwsze dwa tygodnie po zmianie organizacji ruchu służby będą wyrozumiałe. Potem będą wyciąganie konsekwencje.

To nie będzie jedyna inwestycja drogowa w rejonie szpitala. Ratusz zapowiada budowę nowego odcinka ulicy Wierzbowej, czyli nowego dojazdu do szpitala. Dziś do lecznicy można dojechać tylko od ulicy Krasnystawskiej.

– Inwestycję planujemy na przyszły rok. Nowy odcinek ulicy Wierzbowej będzie mieć 1,2 km długości. Przy drodze powstanie chodnik i ścieżka rowerowa. Pojawi się także oświetlenie. W planach jest także budowa pętli dla komunikacji zbiorowej. To znacznie ułatwi dojazd pacjentom spoza Łęcznej – zapowiada Grzegorz Kuczyński, rzecznik prasowy magistratu w Łęcznej.

Nowy odcinek znacząco skróci czas dojazdu karetek do szpitala. – W ramach tego samego zadania zostanie wybudowana ulica Cegielniana. Jej długość to 630 metrów. Powstanie też ścieżka rowerowa, która pozwoli dojechać nad Wieprz, nad tzw. Mościska – dodaje rzecznik.

Aby zminimalizować koszty miasto wybuduje nową droga na swoich działkach. Inwestycja powinna być zrealizowana do końca przyszłego roku.