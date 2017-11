Fatalne wiadomości dla Portu Lotniczego Lublin. Wizz Air zamyka bazę na lotnisku

Linie lotnicze Wizz Air zamkną bazę operacyjną w Porcie Lotniczym Lublin. Przewoźnik zamierza wykonywać połączenia z Lublina w pięciu kierunkach, ale najprawdopodobniej od stycznia zawiesi trasy do Liverpoolu, Doncaster Sheffield i Tel Awiwu.

Węgierska firma w poniedziałek poinformowała, że w czerwcu przyszłego roku zamknie uruchomioną przed dwoma laty bazę na lubelskim lotnisku. Stacjonujący tu Airbus A320 ma zostać skierowany do obsługi lotów w Porcie Lotniczym Katowice.



Decyzja przewoźnika związana jest z planowanym na marzec przyszłego roku uruchomieniem dziesięciu nowych tras, które połączą Katowice z Porto, Monachium, Lwowem, Charkowem, Malagą, Faro i Podgoricą, Gdańsk z Lwowem, Warszawę z Podgoricą oraz Poznań z Dortmundem.



– Po wnikliwej analizie podjęliśmy decyzję o zmianach w planach naszej siatki połączeń z Lublina oraz przesunięciu pewnej ilości oferowanych miejsc w sprzedaży zasilając inne bazy w Polsce. Niemniej jednak nadal latamy z Lublina na pięciu trasach utrzymując niskie ceny i doskonałą jakość naszych usług. Serdecznie dziękujemy naszym współpracownikom z bazy w Lublinie za ich ciężką pracę i mamy nadzieję, że skorzystają z możliwości kontynuowania kariery w Wizz Air w innych bazach w Polsce – informuje George Michalopoulos, członek zarządu ds. handlowych w Wizz Air.



Jak czytamy w komunikacie przewoźnika, w siatce połączeń z lubelskiego lotniska pozostaną: Eindhoven, Londyn Luton, Kijów, Oslo Torp i Sztokholm. Loty do Londynu Luton mają odbywać się codziennie, a cztery pozostałe kierunki będą obsługiwane dwa razy w tygodniu. Z przekazanych informacji wynika, że z rozkładów znikną rejsy do Doncaster Sheffield, Liverpoolu i Tel Awiwu. Według naszych ustaleń, mają one zostać zawieszone w styczniu przyszłego roku.



Czekamy na oficjalne stanowisko Portu Lotniczego Lublin w tej sprawie.

