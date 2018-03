Swoje kupony powinny sprawdzić osoby, które zagrały w punkcie LOTTO przy ul. Bema 16A w Bartoszycach („szóstka” w Lotto), a także w kolekturze przy ul. Dworcowej w Krakowie („szóstka” w Lotto Plus).

Bartoszyce pierwszy raz pojawiły się na liście miast, w których grają Lottomilionerzy. Sobotnia wygrana, czyli 7 117 322,50 zł, jest zatem lokalnym rekordem wysokości wygranej. Oto liczby warte ponad 7 mln zł: 2, 28, 34, 36, 47, 49. Znalazły się one w jednym z zakładów, które nabył nowy Lottomilioner w kolekturze przy ul. Bema 16A. Zagrał metodą na chybił trafił.

Kolejna osoba przekonała się, że warto dołożyć złotówkę co ceny zakładu Lotto, żeby wziąć udział w losowaniu Lotto Plus i zyskać szansę na wygraną w postaci miliona złotych. Gracz odwiedził krakowski punkt LOTTO przy ul. Dworcowej. Kupił tu kilka zakładów Lotto Plus (na chybił trafił). W jednym z nich znalazła się wylosowana 10 marca w Lotto Plus szczęśliwa „szóstka”: 2, 5, 26, 34, 35, 36.