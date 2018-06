Eurojackpot losowanie 08.06.2018. Ostatnio padł milion, kto wygrał tym razem?

W poprzednim losownaiu po raz kolejny nikt nie rozbił kumulacji w Eurojackpot. Mimo że nie padła główna wygrana, to grający w Polsce mogli powody do zadowolenia, bowiem w naszym kraju odnotowano wygraną III stopnia w wysokości 1 079 303,80 zł. Jest to dziesiąta wygrana o wartości powyżej miliona złotych, która padła w Polsce w Eurojackpot.

W puli na najwyższe wygrane w losowaniu 8.06.2018 znalazło się się nawet 385 mln zł, a na wygrane II stopnia - 95 mln zł, co daje łącznie kwotę około 480 mln złotych!

Kto wygrał milion w poprzednim losowaniu Eurojackpot? Szczęśliwy zakład został kupiony w kolekturze LOTTO przy ulicy Nowy Rynek 2 w Lidzbarku (woj. warmińsko-mazurskie).

Grający w Polsce wygrywają w Eurojackpot więcej niż w pozostałych krajach. Wynika to z faktu, że do wygranych doliczana jest nadwyżka z korzystnej wymiany kursowej euro na złotego. Dzięki temu wyżej wspomniana wygrana III stopnia została powiększona o 684 191,80 zł, co łącznie dało wartość 1 079 303,80 zł.