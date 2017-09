W ostatni wtorek sytuacja rzeczywiście była już spokojniejsza. Bułgarzy ustawili się ciasno, ale rozmawiać nie chcieli. Tłumaczyli się nieznajomością języka polskiego.

– Mówi się, że mają ten targ przenieść kilkaset metrów dalej, na miejsce, gdzie są zwykle organizowane targi rolnicze – dodaje następny handlowiec.

Wtorkowy targ w Kocku to ważne wydarzenie w życiu tego 3,5-tysięcznego miasteczka. Na miejscu można zaopatrzyć się w artykułu spożywcze, bieliznę, firanki, odzież, starocie i części do maszyn rolniczych. Mieszkańcy tłumnie odwiedzają to miejsce.

– Handlujący na targu mają do dyspozycji mniej więcej tyle samo miejsca. Targowisko poszerzyliśmy o podobny areał, jak ten, na którym stanie nowa komenda policji – mówi Tomasz Futera, burmistrz Kocka. – Nie do końca udało się nam przygotować podłoże. Wprawdzie plac został wysypany kamieniem, ale nie zdążyliśmy go solidnie wywałować. Zrobimy to jeszcze w tym tygodniu – obiecuje burmistrz.

Burmistrz odniósł się także do pogłosek o przenosinach targowiska. – Nie ma takich planów. Targowisko zostaje na swoim miejscu. Moim zdaniem problem tkwi w bezładnym rozstawianiu stoisk i parkowaniu samochodów. Handlowcy muszą sami się też w tym względzie organizować. Rozmawiałem na ten temat z pracownikiem, który zarządza placem targowym. Myślę, że sprawy dotrą się i będzie lepiej – dodaje Futera.

Jednocześnie burmistrz poinformował, że Kock wystąpił o fundusze unijne na modernizację targowiska. Jeżeli otrzyma pieniądze, to w przyszłym roku powstanie zadaszony targ, z solidnymi stołami i parkingiem, oświetleniem i nowoczesnym węzłem sanitarnym.