Będzie przebudowa 35 km drogi wojewódzkiej. Pięć firm walczy o kontrakt

Kolejny krok do przebudowy jednej z kluczowych dróg wojewódzkich, czyli odcinka Lubartów-Parczew. Otwarto oferty w przetargu ogłoszonym przez ZDW. Najtańszą - ponad 236 mln złotych - złożył Strabag.

Do walki o kontrakt stanęli: Energopol Szczecin (282 mln zł), Budimex (251 mln zł), Przedsiębiorstwo Budowy Dróg i Mostów z Mińska Mazowieckiego wspólnie z PRD Lubartów (248 mln zł), wspomniany Strabag z Pruszkowa (236 mln zł) oraz Mota-Engil z Krakowa (293 mln zł). O tym, z którą z tym firm podpisana zostanie umowa, zdecyduje Zarząd Dróg Wojewódzkich w Lublinie.

W ramach projektu 35-kilometrowy odcinek Lubartów-Parczew ma zostać dostosowany do parametrów drogi w klasie G. Oprócz nowej nawierzchni, utwardzonych poboczy, wyremontowany ma zostać m.in. most na Wieprzu w okolicy Szczekarkowa. Zaplanowano również kilometry nowych ścieżek rowerowych i chodników. Odnowione zostaną również zatoki przystankowe, przepusty, przejścia dla zwierząt, czy oznakowanie. Projekt zakłada także nowe miejsca przeznaczone do kontroli pojazdów przez ITD.

Na remont zniszczonej nawierzchni drogi nr 815 od lat z niecierpliwością oczekują mieszkańcy Lubartowa, Niedźwiady, Ostrówka, Siemienia i Parczewa. Trasa stanowi alternatywę dla drogi krajowej nr 19, umożliwiając kierowcom dojazd do granicy państwowej z Białorusią w Sławatyczach przez Parczew i Wisznice.

Przypominamy, że według przyjętego harmonogramu, cały 35-kilometrowy odcinek w stronę Lubartowa ma zostać przebudowany do końca października 2019 roku.

>>>