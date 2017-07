Bliżej do drogi ekspresowej z Lubartowa w kierunku Białegostoku. Przetarg na koncepcję

Rozpoczął się kolejny etap przygotowań do budowy drogi ekspresowej S19 na północ od Lubartowa. Rozpisano przetarg na opracowanie koncepcji programowej i dokumentacji przetargowej

Przebieg blisko 81,5 km drogi ekspresowej od granicy województw mazowieckiego i lubelskiego do węzła Lubartów Północ jest już znany. Wskazany został w decyzji środowiskowej wydanej jesienią 2012 roku i ostatecznej od lipca 2015 roku.

– Zwycięzca przetargu, w ramach koncepcji programowej, opracuje warianty rozwiązań węzłów czy też dróg do obsługi ruchu lokalnego, a także zakres koniecznych badań geologiczne. Wykonawca będzie miał 23 miesiące na zrealizowanie koncepcji programowej i dokumentacji przetargowej – mówi Krzysztof Nalewajko, rzecznik prasowy lubelskiego oddziału GDDKiA.

Wykonanie dokumentacji projektowej podzielono na trzy części obejmujące w sumie sześć odcinków. W części 1. zawarto odcinek od granicy województw do węzła Międzyrzec Podlaski Północ oraz II etap obwodnicy Międzyrzeca Podlaskiego (łączna długość 17,3 km).

Część 2. obejmuje 40,5 km od Międzyrzeca Podlaskiego do Kocka podzielone na dwa odcinki z granicą na węźle Radzyń Podlaski Północ. Natomiast część 3 to kolejne dwa odcinki: II etap obwodnicy Kocka i Woli Skromowskiej oraz dalszy ciąg do węzła Lubartów Północ (łączna długość 23,6 km). Zainteresowani mogą składać oferty na wszystkie lub poszczególne części przetargu.

W niedługim czasie ogłoszony zostanie jeszcze przetarg na opracowanie dokumentacji projektowej dla S19 od węzła Lubartów Północ do Lublin Rudnik (23,8 km). Po wyłonieniu wykonawców opracowywana będzie koncepcja programowa dla całej S19 od Lublina do granicy z woj. mazowieckim. Natomiast na południe od Lublina, w kierunku Rzeszowa, trwają przetargi na wyłonienie wykonawców inwestycji prowadzonej w trybie projektuj i buduj. Umowy mają być podpisane jeszcze w tym roku.