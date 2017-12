Brutalny napad na stacji paliw. Użyli drewnianego trzonka

Do zdarzenia doszło w nocy z 30 listopada na 1 grudnia. Dwaj mężczyźni wraz z towarzyszącą im kobietą udali się do wsi w gminie Niedźwiada. Włamali się do kontenera, skąd ukradli butlę gazową. Później pod pozorem wymiany butli udali się na pobliską stację paliw.

Tam zaatakowali 58-letniego pracownika uderzając go drewnianym trzonkiem. Chwilę później uciekli kradnąc 140 złotych. Poszkodowanego znalazł przypadkowy klient wraz z drugim pracownikiem stacji. 58-letni mieszkaniec powiatu parczewskiego z obrażeniami głowy został przetransportowany do szpitala w Lublinie.

Już po kilku dniach sprawcy zostali ustaleni i zatrzymani. 27-letni mieszkaniec gminy Ostrówek wpadł w ręce policji w Chełmie. 21-letni mieszkaniec gminy Lubartów i towarzysząca mu 17-letnia mieszkanka powiatu lubartowskiego zostali zatrzymani w miejscu zamieszkania młodego mężczyzny.

Obaj mężczyźni wcześniej wchodzili już w konflikt z prawem, mają na swoim koncie m.in. przestępstwa przeciwko mieniu.

Wobec podejrzanych mężczyzn sąd zastosował trzymiesięczny areszt, wobec kobiety zastosowany został dozór policji. Podejrzanym grozić może kara do 15 lat pozbawienia wolności.