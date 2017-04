Budują basen przy szkole w Wólkce Rokickiej

Basen przy Szkole Podstawowej w Wólce Rokickiej (powiat lubartowski) jest jeszcze w fazie wykopów. Ale budowlańcy z firmy Skanska obiecują, że do końca roku pływalnia będzie gotowa. A pierwsze zajęcia odbędą się pod koniec stycznia 2018 r.

Na tę inwestycję mieszkańcy gminy Lubartów czekali od kilku lat. Najpierw było kilka koncepcji, potem przetarg i wybór wykonawcy. W maju ubiegłego roku gmina Lubartów podpisała umowę z firmą Skanska. – Obecnie są prowadzone roboty ziemne związane wykopami fundamentowymi. W ramach zamówienia mamy także do rozbiórki istniejące budynki gospodarcze. Planowane zakończenie robót to koniec tego roku – mówi Krystian Woś z firmy Skanska.

Dokładny termin zakończenie prac budowlanych określono w umowie na 30 grudnia. – Nie jest to jednak równoznaczne z oddaniem basenu do użytkowania i pierwszymi kąpielami. Obiekt musi przejść wszystkie odbiory budowlane, sanitarne i związane z bezpieczeństwem. Realnie pierwsi amatorzy kąpieli skorzystają z nowego basenu pod koniec stycznia 2017 – zapowiada Krzysztof Kopyść, wójt gminy Lubartów.

Basen powstał przede wszystkim z myślą o dzieciach. – Uczniowie wszystkich szkół w naszej gminie będą mieli zapewnione bezpłatne lekcje nauki pływania. Po godzinach basen, komercyjnie, będzie dostępny dla wszystkich – dodaje wójt. Zapewnił jednocześnie, że bilety nie będą drogie.

Pływalnia to kompaktowy obiekt o powierzchni ok. 1400 mkw. – Basen pływacki będzie mieć 24 metry długości i cztery tory o szerokości 2 metrów każdy. Lustro wody tego basenu będzie mieć 192 mkw. W najgłębszym miejscu będzie 1,8 metra, w najpłytszym 1,2 metra. Brodzik dla dzieci to nieco ponad 11 metrów kwadratowych, a basen rekreacyjny 81,5.

– W obiekcie zainstalujemy liczne atrakcje. W sali basenowej, w ramach wyposażenia, pojawi się również 12-metrowa zjeżdżalnia – dodaje Krystian Woś. Na spragnionych relaksu również będzie czekać wanna z hydromasażem oraz sucha i mokra sauna. Jednorazowo w kompleksie będzie mogło przebywać do 40 osób. Przed basenem powstanie brukowany parking z chodnikami o powierzchni ok. 1800 mkw.

Budowa basenu w Wólce Rokickiej będzie kosztować 12,3 miliona złotych, z czego 9 milionów złotych pochodzi z kasy miasta Lublin. Dotacja jest rekompensatą za możliwość dalszego składowania śmiecie w Rokitnie. – Reszta pochodzi ze środków własnych gminy – dodaje wójt Kopyść.