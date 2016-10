Chińczycy będą wydobywać bursztyn pod Lublinem? Już oglądali pola

O złożach bursztynu w gminie Niedźwiada wiadomo od lat. Jego występowanie w okolicach Górki Lubartowskiej stwierdzono podczas badań przeprowadzonych już w latach 70. ubiegłego wieku. Według szacunków na obszarze niespełna 300 hektarów mogło być ponad tysiąc ton tego surowca. Wtedy jednak w regionie szukano węgla i temat bursztynu powrócił dopiero kilka lat temu.

Część potencjalnych złóż znajduje się na należącym do samorządu województwa 178-hektarowym terenie przeznaczonym kiedyś pod budowę lotniska w Niedźwiadzie. Niektóre z tych gruntów mają być przeznaczone właśnie pod poszukiwanie i wydobycie bursztynu. Pierwszy przetarg na dzierżawę kilku działek o łącznej powierzchni 65 hektarów rozstrzygnięto w grudniu 2014 roku. Stanęło do niego sześć firm. Najwyższą stawkę – 8 tys. zł za hektar – zaproponowała litewska spółka UAB Botanex, ponad pięciokrotnie przebijając kolejnego oferenta. Ale do podpisania umowy nie doszło, bo Litwini nie skontaktowali się z urzędem. Kilkukrotnie zapowiadano ogłoszenie kolejnego przetargu, ale do tej pory do tego nie doszło.

– Myślę, że formalności z tym związane powinniśmy zakończyć w ciągu miesiąca – mówi teraz Paweł Nakonieczny, członek zarządu województwa. – Zmienimy zasady postępowania. Na pewno na dzierżawę przeznaczymy mniejszą, 11-hektarową działkę. Popyt na bursztyn jest duży. Musimy się zastanowić, co jeszcze zmienić, żeby nasza propozycja była atrakcyjna dla przedsiębiorców.

Zarząd województwa liczy na inwestorów z chińskiej prowincji Zhejiang, którzy w ubiegłym tygodniu gościli w naszym regionie. Podobno są zainteresowani zainwestowaniem w przemysł chemiczny, górnictwo i sadownictwo, ale ich największą ciekawość miały wzbudzić właśnie złoża bursztynu.

W piątek oglądali pola w gminie Niedźwiada, odwiedzili też regionalne biuro Krajowej Izby Gospodarczej Bursztynu w Parczewie.

– Sprawiają wrażenie zainteresowanych inwestowaniem u nas. Nie chcę niczego przesądzać, ale padła obietnica, że będziemy się jeszcze kontaktować – mówi Nakonieczny.

Niewykluczone, że zainteresowana dzierżawą będzie krakowska firma Stellarium, która na sąsiednich działkach prowadzi poszukiwania glaukonitu.