Dziki wybiegły na jezdnię prosto pod samochód [wideo]

Stado dzików wybiegło na ulicę. Doszło do zderzenia z samochodem.

Do zdarzenia doszło przed kilkoma dniami. Wieczorem mężczyzna jechał swoim volkswagenem do Lubartowa. Na wysokości miejscowości Nowodwór-Piaski z pobocza drogi wybiegło stado dzików. Doszło do zderzenia ze zwierzętami.

Prędkość samochodu nie była wysoka, a kierowca szybko zareagował, dlatego nikomu nic się nie stało. Zwierzęta uciekły, a samochód doznał jedynie niewielkiej usterki, która została naprawiona na miejscu.