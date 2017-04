Fałszywy alarm o bombie w szpitalu w Lubartowie. 50-latek zatrzymany

– Wszystko rozegrało się w sobotę – relacjonuje mł. asp. Grzegorz Paśnik, rzecznik prasowy Komendy Powiatowej Policji w Lubartowie. – Tuż przed godziną 10 służby ratunkowe zostały zaalarmowane o podłożeniu bomby w szpitalu w Lubartowie. Na miejsce zostali skierowani policjanci oraz strażacy, którzy rozpoczęli poszukiwania bomby. Sprawdzono cały budynek szpitala oraz teren przyległy. Żadnych podejrzanych przedmiotów nie znaleziono.

Funkcjonariusze policji jednocześnie rozpoczęli poszukiwania mężczyzny, który zawiadomił o bombie służby ratunkowe.

– Po kilkudziesięciu minutach intensywnej pracy mundurowi ustalili, kim jest mężczyzna i zatrzymali go w miejscu zamieszkania – dodaje mł. asp. Paśnik. – To 50-letni mieszkaniec gminy Michów. W chwili zatrzymania był nietrzeźwy.

Mężczyzna miał 1,7 promila alkoholu w organizmie. Tłumaczył policjantom, że zgłoszenie było tylko żartem.

50-latek trafił do policyjnego aresztu. Po wytrzeźwieniu usłyszy zarzut dotyczący fałszywego zawiadomienia o zagrożeniu dla osób i mienia w znacznych rozmiarach. Grozi za to kara do 8 lat pozbawienia wolności. Mężczyzna musi liczyć się również ze zwrotem kosztów przeprowadzenia całej akcji ratowniczej.