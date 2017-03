Gm. Lubartów: Z kranów popłynie tańsza woda

Gmina Lubartów szykuje się do modernizacji dwóch ujęć wody. Wójt podpisał umowę o dofinansowanie tego przedsięwzięcia. Za rok ceny wody w gminie spadną o 20–30 proc.

Gmina Lubartów szykuje się do dwóch dużych remontów. – Wczoraj podpisałem umowę na modernizację dwóch gminnych ujęć wody: w Skrobowie Kolonii i Chlewiskach – mówi Krzysztof Kopyść, wójt gminy Lubartów. Pieniądze do tych inwestycji dołoży Urząd Marszałkowski.

– Modernizacja obu ujęć będzie kosztować 3 miliony złotych. Dotacja z urzędu wyniesie 2 miliony złotych – dodaje. Oba ujęcia wody są wiekowe. Jedno mieści się nieczynnej garbarni, drugie na terenie byłego ośrodka maszynowego.

Dziś 92 proc. mieszkańców gminy korzysta z wody dostarczanej przez zewnętrznych dostawców, lubelski MPWiK i wodociągi z Lubartowa.

– To nie jest sytuacja komfortowa. Chcemy to zmienić. Po remoncie tych dwóch, z czterech naszych ujęć wody, zwiększy się wydajność oraz jakość. Zmienią się także proporcje. Z własnych źródeł będziemy dostarczać wodę do 60 proc. mieszkańców naszej gminy. Obniżka taryf za wodę będzie jednak dotyczyć wszystkich mieszkańców naszej gminy – dodaje wójt.

Ceny metra sześciennego wody spadną o 30–50 groszy. Dziś metr sześcienny kosztuje 2,55 złotego. – Obniżka ceny nawet o 30 groszy na metrze będzie odczuwalna w budżecie rodzinnym – ocenia pani Anna z Chlewisk.

Burmistrz zapowiada, że remont ruszy jeszcze w pierwszej połowie roku. – Zmodernizujemy m.in. system filtrów, co zdecydowanie poprawi jakość wody. Oczywiście dziś spełnia ona wszystkie parametry czystości. Ale będzie jeszcze lepsza, o znacznie mniejszej zawartości żelaza. Remont potrwa do przyszłego roku i nie będzie wiązać się przerwami w dostawach wody – dodaje burmistrz.

Wszystkie miejscowości w gminy Lubartów są zwodociągowane. Mieszkańcy korzystają z wody wydobywanej z poziomu kredowego, sporadycznie z wód występujących na wyższych poziomach.

Na terenie gminy funkcjonują cztery ujęcia wody w następujących miejscowościach: Chlewiska, Rokitno, Skrobów i Wandzin. Natomiast w miejscowości Nowodwór znajduje się ujęcie wody dla miasta Lubartowa. Zaopatruje ono również część mieszkańców gminy wiejskiej Lubartów.