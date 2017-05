Jeden demolował, reszta biła brawo. Wszystko nagrał monitoring

Do zdarzenia doszło 13 maja kilkanaście minut przed godziną 1 w nocy. Na placu w centrum Lubartowa przebywało kilka osób. W pewnym momencie jeden z mężczyzn bez wyraźnego powodu przewrócił jedną z witryn wystawowych. Jego kompani w geście solidarności bili mu brawo, co zachęciło go do dalszej demolki. Wkrótce na ziemi wylądowała kolejna witryna, czemu towarzyszyła kolejna porcja oklasków. Po wszystkim cała grupa uciekła z miejsca zdarzenia.

Właściciel zniszczonych witryn, Lubartowski Ośrodek Kultury wycenił straty na 4 tys. zł. Zdarzenie zarejestrowały kamery miejskiego monitoringu.

Kryminalni z Lubartowa ustalili podejrzanego o to zniszczenie. 17-letni mieszkaniec powiatu parczewskiego został zatrzymany. W czwartek usłyszał zarzut zniszczenia mienia.