Kazał rozebrać się swojej matce i dwa razy ją zgwałcił. Kobieta musiała uciekać do sąsiadów

Akt oskarżenia przeciwko Zenonowi K. * trafił właśnie do Sądu Okręgowego w Lublinie. Sprawą 51-latka zajmowali się śledczy z Lubartowa. Z ich ustaleń wynika, że mężczyzna od lat zamieniał życie swoich bliskich w koszmar. Apogeum nastąpiło we wrześniu ubiegłego roku. W aktach sprawy czytamy, że pijany Zenon K. wrócił do domu, gdzie spała jego matka. Zaczął się awanturować. Wymachiwał nożem kuchennym. Groził kobiecie, że jeśli będzie krzyczeć to „dostanie w łeb”. Mówił również, że zabije ją i całą rodzinę. Zenon K. kazał się matce rozebrać, po czym dwa razy ją zgwałcił. Przerażona kobieta w żaden sposób nie mogła się obronić.

Po wszystkim syn poszedł do swojego pokoju na papierosa. Kobieta zabrała wtedy swoje rzeczy i uciekła na posesję sąsiadów. Chowała się tam aż do rana. Zenon K. miał w tym czasie chodzić po domu z nożem kuchennym.

Rano zadzwoniła do swojej córki i opowiedziała o awanturze. Dopiero po dłuższych namowach przyznała się, że została zgwałcona. Córka zawiadomiła policję, a mundurowi natychmiast zatrzymali Zenona K.

Jego matka zeznała później, że syn próbował ją zgwałcić już dwa miesiące wcześniej. Obmacywał ją, ale kobiecie udało się uciec. Zenon K. miał również latami znęcać się nad matką i jej konkubentem. Mężczyzna ten zmarł dwa lata temu. Z akt sprawy wynika, że 51-latek regularnie wyzywał i bił starszych ludzi.

– Ciągle widziałam ich pobitych – przyznała siostra oprawcy.

Kobieta przyznała również, że przed laty jej brat maltretował matkę i ojca. Był również wielokrotnie karany za groźby i znęcanie się. Kiedy wychodził z więzienia, w rodzinnym domu zaczynał się koszmar.

Biegły badający Zenona K. uznał, że mężczyzna jest zdrowy psychicznie i może odpowiadać przed sądem. Sam Zenon K. nie przyznał się do znęcania nad rodziną. Zaprzeczył również, by zgwałcił swoją matkę. Badania DNA dowiodły jednak, że to zrobił. Mężczyzna czeka na proces w areszcie. Grozi mu do 12 lat więzienia.

* dane zmienione