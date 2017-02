Kock obchodzi 600 lat. Program wydarzeń

24 lutego 1417 roku to data wystawienia przywileju lokacyjnego miasta Kock przez króla Władysława Jagiełłę. Król przychylając się do prośby Jakuba biskupa Płocka wystawił ten dokument ustanawiając jednocześnie prawa do dwóch jarmarków – na Boże Ciało i Wniebowzięcie NMP. I tak zaczęła się historia Kocka.

– Z Kockiem związany jest ród Firlejów. Na naszym zamku przebywał Zygmunt August, królowa Bona, Izabela Jagiellonka z dworem, króla Jan III Sobieski i wiele znamienitych postaci – wylicza Tomasz Futera, burmistrz Kocka i dodaje, że jednak największy rozkwit miasto notowało za panowania księżnej Anny Jabłonowskiej.

Z tego powodu miasto planuje w lecie odsłonić posąg księżnej na miejskim rynku. – Również latem planowane jest poświęcenie i odsłonięcie na rynku w Kocku kamiennego obelisku z pamiątkową tablicą upamiętniające Bitwę Warszawską i rolę kontruderzenia znad Wieprza w rozstrzygnięciu tej batalii – dodaje Maciej Tracz, zastępca burmistrza.

To tylko dwa z wielu historycznych wydarzeń zaplanowanych w roku jubileuszowym. – Trwają prace nad obszerną monografią miast, którą zaprezentujemy podczas jesiennej sesji naukowej – dodaje Tomasz Futera.

– Na 24 i 25 czerwca planujemy Jubileuszowe Dni Kocka – mówi Adam Świć, szef Domu Kultury. – W sobotę, 24 czerwca, na stadionie miejskim odbędzie się festyn o charakterze sportowo-rekreacyjnym z meczem towarzyskim KS Polesie Kock – Górnik Łęczna lub Motor Lublin. W niedzielę zapraszamy na festyn rodzinny na rynku z występami lokalnych i wykonawców oraz gwiazdy wieczoru. Będzie zespół Lombard oraz Zenek Martyniuk z Akcentem.

Miasto przymierza się do stworzenia Kockiego Muzeum Multimedialnego. Nowa placówka powstanie w Bibliotece Miejskiej kosztem 2 mln złotych. Otwarcie zaplanowano na 1 października, podczas uroczystych obchodów 78. rocznicy ostatniej bitwy wojny obronnej 1939 roku, które otworzy uroczysta, polowa msza święta pod pomnikiem Generała Franciszka Kleeberga.