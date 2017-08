Kto zaprojektuje S19 od Lubartowa do granicy województwa? 9 firm w przetargu

Aż 9 firm stanie do przetargu na wykonanie koncepcji i dokumentacji programowej odcinka S19 od obwodnicy Lubartowa do granicy województwa za Międzyrzecem Podlaskim.

Przebieg tego 81,5-kilometrowego odcinka drogi ekspresowej od węzła Lubartów Północ jest już znany. Wskazany został w decyzji środowiskowej wydanej jesienią 2012 roku i potwierdzonej w 2015 roku.

W koncepcji programowej opracowane zostaną m.in. warianty rozwiązań węzłów czy też dróg do obsługi ruchu lokalnego, a także przeprowadzone badania geologiczne. – Wykonawca będzie miał 23 miesiące na zrealizowanie koncepcji programowej, kolejne dwa na dokumentację przetargową – mówi Krzysztof Nalewajko rzecznik prasowy lubelskiego oddziału Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad.

Wykonanie dokumentacji projektowej podzielono na trzy części, obejmujące w sumie sześć odcinków. W części 1 zawarto odcinek od granicy województwa do węzła Międzyrzec Podlaski Północ oraz II etap obwodnicy Międzyrzeca Podlaskiego (łączna długość 17,3 km).

Część 2 obejmuje 40,5 km od Międzyrzeca Podlaskiego do Kocka podzielone na dwa odcinki z granicą na węźle Radzyń Podlaski Północ. Natomiast część 3 to kolejne dwa odcinki: II etap obwodnicy Kocka i Woli Skromowskiej oraz dalszy ciąg do węzła Lubartów Północ (łączna długość 23,6 km).