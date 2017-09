Lubartów: Czego naprawdę chcą mieszkańcy. Miasto czeka na projekty

Lubartów Do 9 października mieszkańcy miasta mogą zgłaszać swoje pomysły na inwestycje w ramach Budżetu Obywatelskiego 2018. Do wydania jest 650 tysięcy złotych.

Do Budżetu Obywatelskiego można zgłaszać projekty inwestycyjne i nieinwestycyjne tzw. miękkie. Swoje propozycje projektów mogą przedstawić osoby na stałe mieszkający w Lubartowie, którzy ukończyli 16 lat. Zgłaszany projekt powinien cieszyć się poparciem minimum 25 osób.

– Projekty można zgłaszać przez miesiąc, od 8 września do 9 października – mówi Anna Bielińska, sekretarz miasta Lubartów. – Budżet Obywatelski jest to część budżetu miasta wydzielona do dyspozycji mieszkańców. Środkami będziemy gospodarować wspólnie. We wszystkim służymy radą i wsparciem – zapewnia.

Swoje propozycje należy zgłaszać na specjalnych formularzach dostępnych w Biurze Obsługi Mieszkańca Urzędu Miasta (biuro jest czynne w godz. 7.30-15.30). Można je również pobrać ze strony internetowej miasta (zakładka „Budżet Obywatelski”). Następnie projekty będą weryfikowane przez burmistrza i Zespół ds. Budżetu Obywatelskiego. Potem zostaną poddane pod głosowanie mieszkańców.

To już trzecia edycja Budżetu Obywatelskiego w Lubartowie. W ramach budżetu 2016 mieszkańcy wybierali z 14 projektów. Wygrały trzy: przebudowa fontanny przy ul. Rynek I, budowa wiaty grillowej nad Wieprzem i system monitoringu wizyjnego etap I.

W 2017 mieszkańcy głosowali także nad 14 pomysłami. Najwięcej głosów – 415 - zdobył projekt „Eko-stadion czyli budowa zieleni parkowej wraz z urządzeniami i obiektami towarzyszącymi na Osiedlu Garbarskim”. Drugie miejsce (383 głosy) zdobył projekt budowy siłowni plenerowej. Zakłada on utworzenie 6 siłowni – przy Szkole Podstawowej nr 4, przy ul. Kasztanowej i Chmielnej, przy Karierach, w okolicach Parku Miejskiego przy Karierach, przy ul. Różanej i Słonecznej i na osiedlu Popiełuszki. Koszt tego projektu wyceniono na blisko 120 tys. zł. Trzecie miejsce (366 głosów) zajął projekt „Budowa kompleksu boisk do siatkówki plażowej”. Na czterech działkach w okolicach ulicy Batalionów Chłopskich mają powstać dwa boiska do siatkówki plażowej. Koszt tego projektu to 44 tys. zł. Wszystkie te projekty są w realizacji.