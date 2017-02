Lubartów: Jest ostateczna wersja zmian w okręgach szkolnych

Burmistrz Janusz Bodziacki wraz z Ewą Sędzimirze, która kieruje Wydziałem Oświaty, Kultury i Sportu w mieście, przedstawili ostateczny schemat reformy oświatowej, która zacznie obowiązywać w roku szkolnym 2017/2018.

Zgodnie z przygotowanym schematem zmian w Lubartowie będą trzy obwody szkolne.

• Północna część miasta (linią graniczną są tory kolejowe) będzie tworzyć od ul. Wojska Polskiego do Alei Zwycięstwa obwód Szkoły Podstawowej nr 4.

• Środkowa część to obwód Szkoły Podstawowej nr 1, który będzie do ulic Nowodworskiej i Mickiewicza.

• Na południe od nich będzie trzecia część, która stworzy obwód Szkoły Podstawowej nr 3. Miarą tego podziału jest liczba dzieci – potencjalnych uczniów tych placówek.

- Uchwała o projekcie sieci placówek oświatowych powinna zostać podjęta przez Radę Miasta i być poddana wymagalnej pozytywnej opinii kuratora oświaty i związków zawodowych. Dotykamy na razie dwóch poziomów – szkoły podstawowej i gimnazjum. Do liceum reforma wejdzie w życie w 2019 roku, wtedy będzie ono 4 -letnie. Skoncentrowaliśmy się na trzech szkołach podstawowych w mieście i powinniśmy zmodyfikować obwody szkolne – mówił na spotkaniu burmistrz Janusz Bodziacki.

Dzieci z Filii Szkoły Podstawowej nr 1 przy ul. Reja zostaną przeniesione do głównego budynku przy ul. Legionów. – Jeśli chodzi o gimnazja, to wydaje mi się, że najdogodniejszą dla wszystkich stron formą będzie włączenie ich do szkół podstawowych. Pozwala na to ustawa. Gimnazjum nr 1 włączylibyśmy do Szkoły Podstawowej nr 1, a Gimnazjum nr 2 do Szkoły Podstawowej nr 3 – dodał burmistrz Bodziacki.

W roku szkolnym 2019/2020 gimnazja zostaną wygaszone. II Liceum Ogólnokształcące ma być przeniesione do pomieszczeń po Gimnazjum nr 2. Na spotkaniu z mieszkańcami padały pytania o dalsze funkcjonowanie oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych, o poprawę bazy sportowej, konkretnie sali gimnastycznej, w budynku Gimnazjum nr 2, o zachowanie etatów nauczycieli czy ewentualną naukę uczniów w systemie zmianowym.