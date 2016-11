Lubartów uruchomi monitoring. Kamer na ulicach chcieli mieszkańcy

Urząd Miasta Lubartów właśnie ogłosił przetarg na budowę systemu monitoringu miejskiego. Do 16 listopada firmy mogą zgłaszać swoje oferty.

– Budowa monitoringu, etap I, jest to realizacja wyników tegorocznego budżetu obywatelskiego. Wnioskodawcy założyli w swoim projekcie 360 tysięcy złotych na ten cel. Jaki będzie faktyczny koszt, to oczywiście pokażą wyniki przetargu – mówi Janusz Bodziacki, burmistrz Lubartowa.

Według ustaleń centrum monitoringu powstanie w budynku Komendy Powiatowej Policji w Lubartowie.

– Jestem po wstępnych rozmowach w komendantem. Do obsługi systemu oddelegujemy naszego pracownika, który wraz z policjantami będzie pełnić dyżury przy obsłudze systemu – dodaje Janusz Bodziacki.

Sama policja bardzo pozytywnie odnosi się do pomysły uruchomienia monitoringu. – Kamery będą zamontowane na newralgicznych skrzyżowaniach w mieście, na których najczęściej dochodzi do stłuczek czy innych zdarzeń drogowych – mówi md. asp. Grzegorz Paśnik, rzecznik prasowy policji w Lubartowie. – System monitoringu pomoże nam także szybciej identyfikować sprawców wykroczeń czy przestępstw, szybciej reagować na przypadki zakłócenia porządku lub spożywaniu alkoholu w miejscach publicznych – dodaje rzecznik.

Zgodnie z zasadami budżetu obywatelskiego, każde z zdań, w tym I etap budowy monitoringu, musi być zrealizowane w danym roku budżetowym. – Nie zostało nam zbyt dużo czasu. W przypadku gdyby okazało się, że nie zdążymy w tym roku, to wówczas będziemy prosili Radę Miasta o prolongatę terminu i przesunięcie środków na przyszły rok. W takiej sytuacji, ten projekt zrealizujemy najpóźniej do końca pierwszego kwartału przyszłego roku – dodaje J. Bodziacki.

Gdzie zamontowane zostaną kamery?

Pierwszy etap budowy przewiduje zamontowane kilkunastu kamer w dziesięciu lokalizacjach:

• ul. Jana Pawła II przy Urzędzie Miasta • skrzyżowanie ulicy Słowackiego z ulicą Wierzbową (rondo) • skrzyżowanie ulic Słowackiego z Lipową • skrzyżowanie ulic Rynek I z ulicą Farną • skrzyżowanie ulic Rynek I z ulicą Jana Pawła II • skrzyżowanie ulicy Lubelskiej z ulicą Cichą • skrzyżowanie ulicy Lubelskiej z ulicą Piaskową • ulica Farna (widok na plac Rynek I • ulica Legionów (przy Gimnazjum nr 1) • ulica Obywatelska (na wysokości Szkoły Podstawowej nr 1

Obywatelski 2017

Propozycje do budżetu obywatelskiego 2017 będą zweryfikowane i zaopiniowane przez Zespół ds. Budżetu Obywatelskiego do 10 listopada. Głosowanie mieszkańców nad propozycjami projektów zaplanowano na 4, 5 i 6 grudnia, w godzinach od 8 do 20. Ogłoszenie o wynikach głosowanie ukaże się do 9 grudnia.