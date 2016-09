Lubartów z budżetem obywatelskim. Już można zgłaszać pomysły

To już druga edycja budżetu obywatelskiego w mieście. – W tym roku zaproponuję, aby na ten cel przeznaczyć z przyszłorocznego budżetu 638 tys. zł, czyli 1 proc. dochodów własnych miasta. Jednak jak będzie ostateczna kwota, o tym zdecydują radni na najbliższej poniedziałkowej sesji Rady Miasta – mówi Janusz Bodziacki, burmistrz Lubartowa.

Przypomnijmy, że w ubiegłym roku budżet obywatelski wyniósł 735 tysięcy złotych. Mieszkańcy zgłosili 14 pomysłów. Ostatecznie w głosowaniu wybrano trzy. Najwięcej głosów zebrał pomysł przebudowy fontanny w centrum Lubartowa, przy Rynek 1. Mieszkańcy zdecydowali także o budowie wiaty grillowej nad Wieprzem oraz monitoringu miejskiego. Jednak na blisko 19 tysięcy osób uprawnionych do głosowania, do urny przyszło tylko 840.

Na razie żaden z tych pomysłów nie został zrealizowany. – Najwięcej kłopotów sprawia przebudowa fontanny, ze względu na koniecznością opieki konserwatorskiej nad tą inwestycją. Dwa pozostałe projekty, czyli etap I monitoringu miejskiego oraz wiata nad Wieprzem powinny być ukończone w tym roku. W razie potrzeby będą prosić radę o wydłużenie terminu realizacji obywatelskich pomysłów – dodaje burmistrz. Przypomnijmy, że projekty obywatelskie powinny być zrealizowane w jednym roku budżetowym. – Dlatego w tym roku startujemy znacznie wcześniej. Wczoraj było ostatnie spotkanie konsultacyjne z mieszkańcami miasta w tej sprawie – dodaje burmistrz.

Nie zmieniły się zasady zgłaszania projektów. Pomysły mogą zgłaszać osoby, które w dniu rozpoczęcia konsultacji społecznych ukończyły 16 lat i na stale mieszkają w Lubartowie. Projekt musi poprzeć 25 osób uprawnionych do głosowania. Projekty można zgłaszać na specjalnych formularzach. Można je znaleźć na stronie internetowej miasta lubartow.pl, w zakładce budżet obywatelski. Projekty można zgłaszać do 6 października.

Następnie zgłoszenia rozpatrzy powołany w Urzędzie Miasta zespół ds. zaopiniowania projektów w ramach Budżetu Obywatelskiego. Pozytywnie zaopiniowane projekty trafią do konsultacji w Komisji Budżetowej, która zatwierdzi ostateczną listę do głosowania przez mieszkańców. W głosowaniu wygrają pomysły, które zdobędą najwięcej głosów. Jedynie ograniczenie to pieniądze. – Może się okazać, że będzie to jeden, albo trzy, cztery pomysły. Byle ich wspólna wartość nie przekroczyła kwoty budżetu obywatelskiego – zaznacza burmistrz.

Nowością w tegorocznej edycji jest możliwość realizacji projektów na prywatnych działkach. Jednak pod jednym, ale istotnym warunkiem. Przed realizacją projektu właściciele gruntu musi się zrzec prawa własności na rzecz miasta. W minionym roku pomysły w ramach budżetu obywatelskiego mogły być realizowane jedynie na gruntach miejskich.