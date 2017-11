Ludzie jak żaby: przepustami pod obwodnicą. Co na to drogowcy?

Nowodwór Piaski to niewielka wieś granicząca z Lubartowem. Ruchliwa obwodnica skutecznie odcięła podmiejskie osiedle nowych domków od świata. Skrzyżowanie obwodnicy i drogi Lubartów–Nowodwór Piaski jest jednym z najbardziej niebezpiecznych. Bardzo często dochodzi w tym miejscu do wypadków.

– Przez tę obwodnicę trudno przejechać i trudno przejść. Szczególnie, gdy ludzie rano podążają do pracy czy do szkół w Lubartowie i po południu wracają do domu – mówi Krzysztof Góźdź, mieszkaniec osady. – Najgorzej jest, gdy tiry jadą do magazynów Biedronki. Trudno zjechać z drogi krajowej w kierunku Lubartowa czy Nowodworu. Stąd te wypadki z udziałem pieszych, rowerzystów i samochodów. O tragediach przypominają krzyże na poboczu – dodaje Góźdź.

Ludzie radzą sobie jak mogą. Jedni ryzykują i przebiegają ruchliwą trasę. – Czasami strach przejść przez to skrzyżowanie, bo ruch jest naprawdę duży. Osoby starsze, które już nie są tak sprawne, chodzą na przykład tamtym przepustem pod drogą – pokazuje Damian Kępka, który codziennie mierzy się z obwodnicą w drodze do pracy.

Na łące pomiędzy zagajnikami ludzie już wydeptali ścieżkę do przepustu, który w zamierzeniach miał służyć zwierzętom oraz odprowadzać nadmiar wody.

– Trzeba się zgarbić i można bezpiecznie przejść pod obwodnicą – dodaje Krzysztof Góźdź. – Nie jest to normalna sytuacja. Ileż to próśb o budowę przejścia wysłaliśmy do dyrekcji dróg. Jak dotąd bez odzewu – macha ręką.

Drogą zarządza Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad w Lublinie. Co zrobiła i co zamierza zrobić dla poprawy bezpieczeństwa w tym miejscu?

– Na DK19, w obrębie skrzyżowania z ul. Nowodworską, na początku pasów do lewoskrętu zamontowaliśmy aktywne znaki pokazujące kierunek jazdy. W ramach posiadanych środków finansowych planujemy ustawić aktywne znaki „Stop” na dwóch wlotach drogi powiatowej – mówi Krzysztof Nalewajko, rzecznik prasowy lubelskiej GGDKiA. Dodaje, że do skrzyżowania nie prowadzą chodniki, co jest warunkiem wykonania przejścia i jego oznakowania. Słowem, sytuacja nie zmieni się. Przejścia nie będzie.

Poprawa ma przyjść za kilka lat. Zgodnie z planowaną przebudową obwodnicy Lubartowa do parametrów drogi ekspresowej, na skrzyżowaniu z ul. Nowodworską powstanie węzeł Lubartów Zachód. Umożliwi on bezkolizyjny przejazd i przejście nad S19, jak i włączenie się do ruchu. Realizacja inwestycji planowana jest na lata 2020–2024. Do tego czasu mieszkańcy są skazani na przepust lub niebezpieczny sprint przez skrzyżowanie.

