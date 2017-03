Muzeum zaczęło sezon. A tak szykowały się do niego Aniołki Zamoyskiego

– Zaczynamy wystawą „Orły, sokoły... w obiektywie”. Zostaną na niej przedstawione fotografie ptaków łowczych, czyli ptaków drapieżnych, układanych i używanych do polowania – mówi Adam Kościańczuk z muzeum.

Zdjęcia były wykonywane w Polsce, w Świętym Antonie na Słowacji, ale są też fotografie ze Zjednoczonych Emiratów Arabskich, wykonane podczas Festiwalu Sokolniczego w Abu Dhabi. – Naszych gości przywita też pointer, pies podsokoli – dodaje Kościańczuk.

Kto chce nieco zaoszczędzić, powinien być w Kozłówce 1 i 2 kwietnia. – „Polska Zobacz Więcej – weekend za pół ceny” to projekt Polskiej Organizacji Turystycznej, w którym mamy przyjemność uczestniczyć od początku jego istnienia. W tym roku przygotowaliśmy dla gości specjalną promocję na zwiedzanie naszego muzeum. Obowiązywać będzie 50 proc. rabatu na bilet normalny do Powozowni, czyli zamiast 5 zł tylko 2,5 zł. A wstęp do Galerii Sztuki Socrealizmu będzie w tych dniach kosztować jedynie 3,5 zł – zaprasza Kościanczuk.

Z kolei 1 maja Kozłówka stanie się jednodniową stolicą druhów-strażaków. – Strażacka Majówka i Manewry Kulinarne, to nasza propozycja na ten dzień. W muzeum rozegrają się sceny, jak z pożaru, dając strażakom okazję do wykazania się swoimi umiejętnościami oraz prezentacji wozów strażackich – mówi Kościańczuk. Dla łasuchów ten dzień też będzie miły za sprawą festiwalu kuchni polowych. Te wszystkie działania nawiązują do tradycji strażackich Aleksandra Leszka Zamoyskiego, założyciela straży pożarnej w Kozłówce.