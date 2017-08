Niezwykłe odkrycie w Niedźwiadzie. Dzięki temu minerałowi plony wzrosły o 40 proc.

Nawóz na bazie glaukonitu może być przyszłością ekologicznego rolnictwa – twierdzi firma Stellarium, która na przyszły rok zapowiada uruchomienie produkcji. Podczas wczorajszych dożynek w Niedźwiadzie zaprezentowała efekty zastosowania glaukonitu w uprawie roślin.

– Badania przeprowadzone w 2016 roku w Państwowym Instytucie Badawczym, w Instytucie Uprawy Nawożenia i Gleboznawstwa w Puławach wykazały, że rośliny zasadzone na glebie z dodatkiem glaukonitu z Niedźwiady uzyskały o ponad 40 proc. większy wzrost w porównaniu z grupą kontrolną, gdzie stosowano standardowe nawożenie – mówi Jan Paluch, menager firmy Stellarium, która od 3 lat prowadzi kompleksowe prace geologiczne na terenie gminy Niedźwiada.

To zachęciło Stellarium do przygotowania na wiosnę tego roku doświadczalnego pola o powierzchni 2 h. Posadzono pszenicę jarą, łubin, kukurydzę oraz ziemniaki. – Rośliny uprawiane na glaukonicie są bardziej okazałe i zdrowe. A plonowanie jest znacznie większe, niż w przypadku roślin uprawianych na normalnej glebie – dodaje Jan Paluch.

W tym roku Stellarium oficjalnie udokumentowało pierwsze w Polsce złoże glaukonitu, które zostało wpisane do bilansu złóż Polski. – To efekt naszych prac, których celem było rozpoznanie budowy geologicznej tego złoża. W pracach używane były innowacyjne technologie. M.in. analizy zdjęć satelitarnych oraz wiercenia specjalistycznym sprzętem, który umożliwiał wykonanie otworów o średnicy 1,5 metra – dodaje Paluch.

Krajowe i zagraniczne laboratoria nadal analizują glaukonit z Niedźwiady. Okazało się, że to bardzo cenny minerał o szerokim zastosowaniu, nie tylko rolniczym. Można go wykorzystać do rekultywacji terenów poprzemysłowych, ponieważ wiąże metale ciężkie, da się go użyć do oczyszczania wody. Francuzi pracują nad wykorzystaniem glaukonitu do produkcji leków, które są w stanie zwalczyć bakterie odporne na antybiotyki.

– W przyszłym roku chcielibyśmy uruchomić w Niedźwiadzie wydobycie glaukonitu, aby w efekcie przekazać rolnikom innowacyjny, ekologiczny nawóz. Uruchomienie wydobycia oraz zakładu wzbogacania glaukonitu ożywi lokalny rynek pracy, a budżet gminy Niedźwiada będzie zasilany nowymi podatkami – dodaje Jan Paluch.