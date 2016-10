Inwestycja obejmuje rozbudowę, przebudowę i modernizację oczyszczalni ścieków oraz położenie sieci kanalizacji sanitarnej na ulicy Krańcowej w Lubartowie. – Plan zakłada instalację zupełnie nowych urządzeń, w tym bezawaryjnej kraty mechanicznej. Powstaną także dwa ciągi równoległe technologiczne, aby zapewnić ciągłość pracy podczas przeglądów technicznych i awarii – mówi Tomasz Marzęda, prezes zarządu Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej w Lubartowie.

Remontu nie można już odkładać z kilku powodów. – Obecna oczyszczalnia została wybudowana w połowie lat 90. minionego wieku. Dziennie do oczyszczalni trafia około 3 tys. metrów sześciennych ścieków. W procesie oczyszczania powstaje około 20 ton osadu, w którym pozostaje 90 procent wody – dodaje prezes. Ten osad to główne obciążenie. Od początku roku obowiązuje ustawowy zakaz składowania osadów ściekowych na składowiskach. – Dziś cały osad przekazujemy do rolniczego zagospodarowania. To około 8 tysięcy ton rocznie. A koszty związane z gospodarką osadową rosną z roku na rok. Po modernizacji będziemy uzyskiwać osad składający się w 95 procentach z suchej masy i tylko w 5 procentach z wody, co znacznie zmniejszy koszty – dodaje prezes.

Za potrzebą modernizacji oczyszczalni przemawiają również względy bezpieczeństwa. Zbiornik na ścieki uszczelniony jest milimetrową geomembraną, czyli folią, jest w użyciu od 20 lat i nie możemy wykluczyć zagrożenia nieszczelnością i przenikaniem zanieczyszczeń do gleby. Koszt uszczelnienia zbiornika jest porównywalny do budowy nowych obiektów.

Jednym z istotnych etapów realizacji inwestycji jest budowa sieci kanalizacyjnej na ulicy Krańcowej. Osiedle zlokalizowane przy tej ulicy sąsiaduje z strefą ochronną ujęcia wody dla Lubartowa.

Planowany budżet inwestycji opiewa na kwotę 66 mln 422 tys. zł. Dofinansowanie z Unii Europejskiej wyniesie 34 mln 420 tys. zł. Reszta, czyli wkład własny, będzie sfinansowany ze środków spółki oraz z pożyczki z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie. Planowany termin rozpoczęcia prac to początek 2017 r. Realizacja inwestycji zaplanowana jest na dwa lata.