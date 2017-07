Nowe ścieżki rowerowe w Lubartowie. Gdzie powstaną?

Dziś ratusz po raz kolejny zaprezentuje planowany przebieg ponad 10 km nowych ścieżek rowerowych w mieście.

– Podczas dzisiejszych konsultacji chcemy uzyskać opinię mieszkańców na temat zaproponowanych rozwiązań. Wciąż jeszcze można wprowadzić zmiany – mówi Janusz Bodziacki, burmistrz miasta.

Projekt ma już zapewnione finansowanie w ramach programu Lubelski Obszar Funkcjonalny.

Konsultacje nad przebiegiem ścieżek rowerowych ruszyły w 2016 roku, podczas opracowywania koncepcji.

– Rozwiązania przyjęte w koncepcji zostały przeniesione na mapy projektowe. Pojawiła się jednak konieczność wprowadzenia pewnych zmian, stąd dodatkowe konsultacje w tej sprawie – tłumaczy burmistrz.

Priorytetem w przyjętym rozwiązaniu jest oś rowerowa wzdłuż całego ciągu komunikacyjnego miasta opartego o ul. Lubelską - Rynek I - Słowackiego. Ze względu na konieczność dostosowania się do wymagań konserwatorskich i obowiązujących przepisów miejscowo wprowadzono ciąg pieszo-rowerowy. Chodzi o miejsca, w których nie było możliwe zaprojektowanie obok siebie chodnika i ścieżki rowerowej.

Powstanie także jednostronny pas dla rowerów w jezdni, w ścisłym centrum miasta. – Takie rozwiązania poprawią bezpieczeństwo rowerzystów i zapewnią możliwość bezpiecznego przejazdu praktycznie przez całe miasto – wyjaśnia Janusz Bodziacki.

Ważnym elementem miejskiego systemu ścieżek ma być nitka wzdłuż torów kolejowych.

– To rozwiązanie dla osób wyjeżdżających z miasta, np. z dworca kolejowego, w stronę np. Kozłowieckiego Parku Krajobrazowego, Kozłówki czy Nowodworu. Pozwoli rowerzystom dojechać do dróg wyjazdowych z miasta, bez konieczności wjeżdżania do centrum – tłumaczy burmistrz.

Dodatkowo powstanie miejsce do bezpiecznej jazdy na rolkach czy biegania.

System ścieżek ma kosztować ok. 10 mln zł, z czego dofinansowanie zewnętrzne to maksymalnie 85 proc. Prace przy budowie szlaków mają ruszyć w przyszłym roku.

Miasto oplecie 10 km ścieżek rowerowych. Powstanie też infrastruktura towarzysząca w postaci parkingów bike&ride oraz park&ride, ułatwiająca podróż różnymi środkami komunikacji.

Dzisiejsze konsultacje zaczną się o godz. 16 w siedzibie Urzędu Miasta Lubartów. Przyjść może każdy zainteresowany.

Lubartów - miasto rowerów

Od wielu lat miasto jest gospodarzem dużej cyklicznej imprezy. Święto Roweru organizowane jest zawsze w ostatnią niedzielę czerwca. Co roku przyciąga ponad 14 tys. uczestników.