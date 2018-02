Nowoczesna pływalnia w Lubelskiem. Wiadomo kiedy ruszy

Trwają ostatnie prace wykończeniowe na basenie w Wólce Rokickiej, w gminie Lubartów. – Pływalnia zostanie otwarta w kwietniu – mówi Krzysztof Kopyść, wójt gminy Niemce. Gminna komisja dokonała wyboru kandydata na dyrektora basenu. – Z pięciu osób aplikujących, rekomendację otrzymał ma Andrzej Kwaśny – dodaje wójt.

Pływalnia ma ok. 1400 mkw. powierzchni. Długość basenu pływackiego to 24 metry. Pływacy mogą korzystać z czterech torów, każdy o szerokości 2 metrów. W najgłębszym miejscu basen będzie 1,8 metra, w najpłytszym: 1,2 metra głębokości. Jest także brodzik dla dzieci, basen rekreacyjny. – Na kąpielisku będą dwie sauny, sucha i mokra, będzie 12-metrowa wewnętrzna zjeżdżalnia, wanna z hydromasażem dla min. 5 osób – dodaje wójt. Do obsługi basenu gmina Lubartów już powołała Zakład Budżetowy.

Budowa basenu w Wólce Rokickiej będzie kosztować 12 milionów złotych, z czego 9 milionów złotych pochodzi z kasy miasta Lublin. Dotacja jest rekompensatą za możliwość dalszego składowania śmieci w Rokitnie.