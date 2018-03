Do zdarzenia doszło we wtorek na ulicy Kopernika w Lubartowie.

Policjanci zatrzymali do kontroli 38-letniego motorowerzystę. Mężczyzna był pijany. Okazało się też, że szukała go policja. 38-latek ma do odbycia karę pół roku więzienia za... kierowanie po pijanemu.

Mężczyzna trafił już do Zakładu Karnego. Ponownie odpowie za jazdę po pijanemu i złamanie zakazu sądowego.

