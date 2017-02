Przedłużą ul. Wierzbową. Prace ruszą w marcu

Drogę zbuduje Przedsiębiorstwem Robót Drogowych Lubartów. – Jeśli pogoda nie będzie przeszkadzała prace rozpoczną się w marcu. Koszt inwestycji to 4,2 mln złotych. Prace objęte zostaną 6 letnią gwarancją – mówi Leszek Włodarski, zastępca burmistrza Łęcznej.

Na tę drogę mieszkańcy czekali długo. Opozycja przez lata zarzucała urzędowi brak działań w sprawie tej inwestycji. - Będzie to rozwiązanie docelowe, a nie prowizorka w postaci utwardzenia wydeptanej ścieżki. Na prowizorki i bylejakość nas nie stać – dodaje Teodor Kosiarski, burmistrz Łęcznej.

Powstanie droga, która połączy osiedle Bobrowniki, Słoneczne i Pasternik. Będzie się składać z dwóch odcinków. Pierwszy pobiegnie od pętli autobusowej przy ulicy Wierzbowej do Wyszyńskiego. Drugi od ulicy Krasnystawskiej do Przemysłowej. Połączy je rondo. Przy drodze będzie chodnik i ścieżka rowerowa.

W bezpośrednim sąsiedztwie bloków przy ulicy Wierzbowej pojawią się 132 miejsca postojowe. W rejonie szkoły przy ul. Jaśminowej powstaną 2 zatoki autobusowe. Przy szpitalu powstanie pętla autobusowa z przystankiem. Od strony Bobrowników do szpitala będzie można dojechać dzięki drodze dojazdowej. Zakończenie budowy zaplanowano w listopadzie.