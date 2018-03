Szkoła odwołała tydzień Harry'ego Pottera, dzieci rozczarowane. Impreza może się jednak odbyć

Tydzień Harry’ego Pottera w SP nr 3 miał się rozpocząć w połowie marca. W założeniu to impreza promująca czytelnictwo i kulturę krajów anglojęzycznych. W ostatniej chwili wydarzenie zostało odwołane przez dyrektora szkoły.

Jak nam tłumaczył, podjął taką decyzję na wniosek części rodziców. Ich zdaniem książka o Harrym Potterze jest nieodpowiednia dla dzieci. Dopatrzyli się w niej także wątków satanistycznych. W sprawie interweniować mieli też katecheci.

– Z Lubartowa śmieje się teraz cała Polska. A dzieci, które przygotowywały się do akcji przez tygodnie mają poczucie, że zrobiły coś złego – mówi Jacek Tomasiak, prezes Spółdzielni Mieszkaniowej w Lubartowie i miejski radny. – Według mnie to była cenna inicjatywa, a nie żadne odprawianie guseł. Nie można w imię wydumanych opinii tłamsić inicjatywę dzieci i młodzieży. Jeśli będziemy to robić to wychowamy złe pokolenie.

Dlatego Spółdzielnia zaproponowała organizację imprezy w auli widowiskowej i innych swoich pomieszczeniach. Sale zostaną udostępnione nieodpłatnie, podobnie jak w przypadku organizowanych przez młodzież pojedynków hip-hopowych, których nie chciano organizować w lubartowskich szkołach.

– Rozmawiałem już w tej sprawie z rodzicami uczniów „Trójki”. Wiem, że dzieci przez kilka tygodni przygotowywały się do odgrywania w języku angielskim scenek z książki i prezentacji sylwetek jej bohaterów – mówi Tomasiak. – W tej chwili ludzie zbierają się u nas na modlitwy przed świętami. Ale miejsce znajdą u nas wszyscy, także miłośnicy Harry'ego Pottera. Jeśli mam za to spłonąć na stosie to jestem gotów oddać życie za taką inicjatywę.

– Zastanawiamy się na tą propozycją, ale żadne decyzje jeszcze nie zapadły – przyznaje jedna z matek uczniów „Trójki”. - Wiele osób, także niezwiązanych ze szkołą chce się włączyć w organizację ze względów światopoglądowych. Z kolei część rodziców boi się narażać szkole i kościołowi. Dlatego to trudna decyzja.