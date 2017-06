„To dla mnie ważne” to konkurs na najlepsze inicjatywy dla dzieci w wieku od 0 do 13 lat. Najlepsze pomysły docenione przez internautów otrzymają finansowe wsparcie. Szkoła Podstawowa im. ks. Jana Twardowskiego w Kaznowie chce utworzyć wyjątkową klasę.

– Jesteśmy mali, ale imamy się rzeczy wielkich! Robimy to zawsze z ogromnym zaangażowaniem i przekonaniem, że jeżeli wspólnie podołamy kolejnemu wyzwaniu, to życie w naszej małej społeczności będzie lepsze. Chcemy budzić w naszych dzieciach poczucie przynależności, wspólnoty i odpowiedzialności za to, co najbliższe, za to, na co realnie mamy wpływ. Nie szczędzimy czasu i energii dla naszych uczniów – podkreśla Marta Szklarczyk, dyrektor SP w Kaznowie. – Nasz projekt ma na celu utworzenie oddziału według koncepcji Marii Montessori na poziomie klas I-III. Grant umożliwi nam wyposażenie w montesoriańskie pomoce dydaktyczne sali, w której będą odbywały się zajęcia.

Żeby pomóc w realizacji tego marzenia wystarczy oddać swój głos TUTAJ.