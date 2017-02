Tir przejechał pieszego, który szedł środkiem ulicy. 55-latek przeżył

Do wypadku doszło w środę przed godziną 21d

Warunki do jazdy były złe. Było ciemno, a gęsta mgła ograniczała widoczność. 52-letni kierowca tira w ostatniej chwili zauważył mężczyznę idącego środkiem drogi. Nie zdołał go jednak ominąć i wjechał w pieszego.

- W wyniku zderzenia 55-letni mieszkaniec gminy Jeziorzany z licznymi złamaniami i obrażeniami wewnętrznymi trafił do szpitala. Badania wykazały, że miał 1,4 promila. Kierujący ciężarówką 52-latek był trzeźwy - mówi Grzegorz Paśnik.

Pieszy nie miał na sobie żadnych elementów odblaskowych ani latarki.

- Po zmroku czy we mgle poruszając się drogą bez elementów odblaskowych jesteśmy widoczni z odległości 20–30 metrów. Jeśli pieszy ma przy sobie lub na ubraniu element odblaskowy, wówczas kierowca zauważy go już z odległości 130-150 metrów, czyli ok. 5 razy szybciej. Dlatego tak ważne niezbędne wręcz jest, aby piesi i rowerzyści poruszając się po drodze po zmierzchu, mieli elementy odblaskowe zawsze, nie tylko wtedy gdy wymagają tego przepisy - mówi Paśnik.

Do wypadku doszło w środę po godz. 21.