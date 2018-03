Wielki remont w Kozłówce. Co się zmieni za 36 milionów złotych?

Rok 2018 w Kozłówce będzie stał pod znakiem wielu wystaw, imprez plenerowych oraz… wielkiego remontu. Ekipy budowlane wejdą do dwóch oficyn, stajni i teatralni

Kozłówka szykuje się do zakończenia trwającej… 40 lat rewaloryzacji. Za 36 milionów złotych będą gruntownie wyremontowane i ożywione cztery ostatnie budynki. Prace remontowe i konserwatorskie zaczną się za 2-3 miesiące, po rozstrzygnięciu przetargu. Wyłoniona firma wykona remont oficyny północnej i południowej wraz z wykonaniem łącznika z teatralnią, teatralni oraz dawnej stajni.

– Chodzi o zachowanie i ochronę przed degradacją materialnego dziedzictwa kulturowego oraz zakończenie, trwającego blisko 40 lat, procesu rewaloryzacji zespołu pałacowo-parkowego w Kozłówce. Jednocześnie zwiększymy przestrzeń dla turystów i zwiedzających – mówi Anna Fic-Lazor, dyrektor Muzeum Zamoyskich w Kozłówce.

W ramach tego projektu zostanie także zakupiony sprzęt i wyposażenie, powstaną nowe wystawy stałe, strefa obsługi turysty, kawiarnia, sklepik, atelier. – Po remoncie muzeum zyska ponad 2000 metrów kwadratowych – dodaje Anna Fic-Lazor.

W wyremontowanych budynkach muzeum zapowiada organizację nowych ekspozycji, m.in. nawiązujący do dawnej kultury ziemiańskiej. – Z drugiej strony, jako swoisty „chichot historii”, według słów Adama Zamoyskiego, syna ostatnich właścicieli majątku, pokażemy w nowej przestrzeni i w nowej formie zbiory sztuki z lat 1949-1955, z okresu panującego wówczas w Polsce stalinizmu – dodaje zarządzająca muzeum. Remont potrwa do 2020 roku. Koszt to prawie 36,4 mln złotych, z czego blisko 24,8 mln złotych pochodzi z Funduszy Europejskich. Resztę pokryje Urząd Marszałkowski w Lublinie.

Muzeum przedstawia także tegoroczny program związany z 100. rocznicą odzyskania niepodległości. – W takim miejscu jak nasze, gdzie historia rodziny Zamoyskich ściśle związana była z wychowaniem w duchu patriotyzmu, nie może zabraknąć jubileuszowych akcentów – dodaje dyrektor.

Od połowy czerwca czynna będzie wystawa „Historia pisana życiorysami. Ziemiaństwo w walce o Niepodległą”. – Historia ta zostanie opowiedziana biografiami wybranych osób, którzy włączyli się aktywnie w działalność patriotyczną. Pokażemy m.in. Adama i Aleksandra Zamoyskich z Kozłówki, Zenona Belinę Brzozowskiego oraz lubelskich ziemian m.in. z rodzin Rojowskich, Przanowskich, Fudakowskich, Steckich, Kuszllów czy biskupa lubelskiego Mariana Leona Fulman – dodaje Anna Fic-Lazor.

Muzeum włączy się też w lokalne obchody jubileuszowe, ściśle związane z pomnikiem, stojącym w lesie, w pobliżu kozłowieckiego parku, na którym Jadwiga i Aleksander Zamoyscy w roku 1928 umieścili jubileuszową tablicę.