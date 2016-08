Wypadek w Firleju. Zgasł mu samochód na skrzyżowaniu

Do zderzenia pojazdów doszło o godzinie 11.20 w miejscowości Firlej na drodze krajowej nr 19.

Ze wstępnych ustaleń policjantów wynika, że kierujący citroenem xsara skręcał w lewo na skrzyżowaniu, gdy zgasł mu silnik. Jadący drogą główną kierujący citroenem C4 nie zdołał wyhamować i doszło do zderzenia.

Siedem osób zostało rannych. Kierujący xsarą 40-latek został śmigłowcem przetransportowany do szpitala w Lublinie. Wraz z nim podróżowała jego żona oraz 9-letni syn. W drugim pojeździe podróżowała rodzina z dwójką dzieci w wieku 4 i 11 lat. Wszystkie dzieci zostały przetransportowane do szpitala w Lublinie na badania, pozostali do szpitala w Lubartowie.

